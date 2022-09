Dalla Francia: il Nizza pensa a Bakayoko per il centrocampo. I dettagli

Quando manca solamente qualche ora al gong finale dell’attuale sessione di calciomercato, giunge dalla Francia un’indiscrezione che coinvolge Tiémoué Bakayoko. Secondo quanto riportato da L’Équipe, infatti, il Nizza, che sarebbe alla ricerca di un innesto per il proprio centrocampo, avrebbe allacciato i contatti con l’entourage del francese. In caso di accordo, il classe ’94 dovrebbe risolvere il suo contratto col Milan, trasferendosi in Francia da svincolato.

Foto: Instagram Bakayoko