Dalla Francia: il Monaco ha scelto Adi Hütter come nuovo allenatore

Ne dà notizia l’Equipe: il Monaco ha scelto Adi Hütter come nuovo allenatore. L’allenatore austriaco 53nne, di cui si ricordano in particolare i trascorsi all’Eintracht Frankfurt, dovrebbe succedere a Philippe Clement sulla panchina del Monaco. Nulla è stato ancora firmato e le discussioni continuano, ma l’ASM ha trovato il successore del tecnico fiammingo, esonerato a inizio giugno dopo un finale disastroso della stagione appena trascorsa, in cui la squadra ha raccolto appena un punto nelle ultime sette giornate. Hütter è passato da Red Bull Salisburgo (2014-2015), Young Boys Bern (2015-2018), l’Eintracht (2018-2021) e Borussia Mönchengladbach (2021-2022), da cui è stato esonerato a maggio 2022. Proveniente dalla galassia Red Bull, come Paul Mitchell e Thiago Scuro – i due direttori sportivi attualmente in carica nel Principato in attesa che il primo lasci il posto al secondo – Hütter è un nome a loro ben noto. Il suo contratto dovrebbe essere firmato nei prossimi giorni ma non è ancora certo che sarà presente lunedì, per la ripresa degli allenamenti ASM, giornata che sarà dedicata agli allenamenti di routine fisica.

sito ufficiale Eintracht Francoforte