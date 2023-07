Dalla Francia: il Marsiglia pronto all’assalto per Iliman Ndiaye dello Sheffield, operazione da 18 milioni

L’Olympique Marsiglia vuole concludere l’operazione per l’arrivo di Iliman Ndiaye il prima possibile. Ne dà notizia l’Equipe:

i focesi vogliono il nazionale senegalese 23nne dello Sheffield United e sono vicini a un accordo contrattuale. Faranno una prima offerta al club inglese nelle prossime ore. Per il giornale francese potrebbe essere la bella favola di questa sessione di mercato: Nato a Rouen da padre senegalese e madre francese ha in realtà ereditato dal padre anche una passione per i colori dell’OM. E nel loro vivaio ha trascorso le giovanili dal 2010 al 2014, anche se poi da professionista ha praticamente giocato sempre e solo con lo Sheffield. Il suo prezzo è stimato attorno ai 18 milioni.

Foto: Profilo Instagram Iliman Ndiaye