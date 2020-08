Dalla Francia: il Lione tenta Pellistri del Peñarol, c’è anche la Juventus

Il Lione uscito vincitore dal match degli ottavi di Champions League contro la Juventus, pensa al prossimo mercato. Secondo L’Equipe, i francesi hanno avanzato una proposta di acquisto al Peñarol per Facundo Pellistri, numero 10 del club uruguaiano. Pellistri che possiede anche nazionalità spagnola, è oggetto di interesse da parte dei Les Gones ma il club giallonero del Peñarol non vuole privarsene a meno di una cifra inferiore alla clausola rescissoria di 11 milioni di euro. Sul talentino di Montevideo anche Juventus e Manchester City. Il Real Madrid ha prontamente smentito l’interesse che circolava in merito all’acquisto di Pellistri per la selezione madridista del Castilla.

Foto: balonlatino.net