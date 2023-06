Dalla Francia: il Lione pronto a battere la concorrenza per Pulisic

Christian Pulisic è uno dei tanti calciatori in uscita dal Chelsea in questa sessione di mercato. E stando quanto riportato dall’Equipe, il Lione sarebbe pronto a superare la concorrenza – tra le altre anche del Milan – per portare in Francia il talento americano alla corte di Laurent Blanc. Il club francese, che non è riuscito a qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, starebbe cercando un colpo di mercato in grado di ravvivare una piazza sconfortata dai risultati dell’ultima stagione.

Foto: Instagram Pulisic