Dalla Francia: il Lione fa sul serio per Tessmann. Il centrocampista gradisce la destinazione

A sorpresa il centrocampista Tessmann, attualmente al Venezia ma fuori dal progetto, potrebbe finire in Ligue 1, come rivela ‘L’Equipe’. Il quotidiano francese parla di trattativa avviata con l’Olympique Lione. L’OL è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo e il calciatore reduce dai giochi Olimpici con gli USA è ora tra i primi obiettivi, sottolinea L’Equipe, forte anche di una situazione contrattuale piuttosto vantaggiosa: a un anno dalla scadenza del contratto, ha già ribadito più volte al Venezia che non vuole rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Secondo il quotidiano francese, Tessmann avrebbe già accettato la destinazione.