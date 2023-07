Dalla Francia: il Lille pronto a investire 15 milioni per il giovane Hákon Haraldsson

Il giovane talento ventenne dell’FC Copenhagen, Hákon Haraldsson, è molto apprezzato dal Lille OSC, che intende ingaggiarlo, secondo quanto comunicato dal quotidiano francese Foot. Autore di una grande stagione -5 gol e 5 assist in 43 partite-, il poliedrico trequartista capace di giocare su tutto il fronte dell’attacco è seguito dai francesi. Il club danese spera di recuperare nell’operazione 15 milioni di euro. Quest’ultimo, inoltre, ha comunicato l’esistenza di trattative per il suo giocatore con un twit sul proprio profilo ufficiale: “L’FC Copenhagen conferma questa mattina in un annuncio della società che è stata ricevuta un’offerta per la cessione di Hákon Haraldsson e che sono state avviate trattative sostanziali con il club in questione in merito una possibile vendita. Non vi è alcuna garanzia che verrà raggiunto un accordo definitivo”. Per Foot il riferimento sarebbe proprio ai piccardi.

Profilo Instagram: Hakon Haraldsson