Dalla Francia: il Como ha fatto un’offerta per Hummels

Il Como è una società molto ricca e ambiziosa, di sicuro vuole puntare a una Serie A da protagonista. Dopo aver ormai completato le operazioni Dossena e Belotti, secondo Footmercato il club lombardo ha presentato una proposta per Mats Hummels che sta per svincolarsi dal Borussia Dortmund e che nei giorni scorsi era stato cercato anche dalla Roma. Secondo il portale francese il Como ha pronta un’offerta da tre milioni più bonus a stagione per assicurarsi il difensore. E Hummels starebbe valutando la proposta pervenutagli nelle ultime ore.

Foto: Instagram Champions