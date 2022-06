Dalla Francia: Icardi è un esubero, il PSG valuta la linea dura

Il nuovo direttore sportivo del PSG, Luis Campos è pronto ad usare la linea dura per liberarsi di quelli che sono gli esuberi del club. Secondo quanto riportato da Le Parisien, il portoghese sarebbe pronto ad usare le maniere forti: fuori rosa e isolati, questo il destino che aspetta a tutti quei calciatori non ritenuti fondamentali per il progetto del PSG. Campos non è nuovo usare queste maniere, già ai tempi del Lille infatti, secondo alcune testimonianze i calciatori venivano allontanati dal gruppo, privati del loro posto auto e costretti a cambiarsi in uno spogliatoio secondario. Stessa sorte dovrebbe capitare, sempre secondo quanto riporta la testata parigina, a Layvin Kurzawa e all’ex capitano dell’inter Mauro Icardi.