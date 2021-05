Dalla Francia: Aouar può restare a Lione

Stagione travagliata per Houssem Aouar, caratterizzata da tantissimi infortuni. Il centrocampista del Lione, secondo quanto riportato dal quotidiano francese l’Equipe, starebbe pensando di restare un altro anno in Francia per continuare il suo percorso di crescita visto che quest’anno non è migliorato come voleva. Il giocatore è molto apprezzato dalla Juventus e da altri club europei ma a questo punto, se la volontà del ragazzo resterà tale, dovranno puntare ad altri obiettivi.

FOTO: Twitter Lione