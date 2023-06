Dalla Francia: fissato il prezzo per Openda, 50 milioni. Rifiutata l’offerta del Lipsia

L’emittente francofona RMC Sport annuncia: il Lens avrebbe fissato il prezzo per Loïs Openda. Secondo le fonti di RMC, sarebbe di 50 milioni di euro. Già rifiutata un’offerta di 30 milioni da parte del Lipsia. Gli attuali detentori del cartellino del giocatore in realtà non vorrebbero venderlo, e sperano che un prezzo alto dissuada i corteggiatori. Openda, attaccante 23nne che ha registrato 21 gol -di cui solo 1 rigore- e 4 assist nell’ultima stagione, ha suscitato l’interesse di numerosi grandi club di tutta Europa. Il giocatore in realtà nutre il desiderio di lasciare il club. A RTL Belgio aveva dichiarato la settimana precedente: “Penso che il Lipsia possa essere un grande club che mi aiuterà a poter fare un passo avanti nella mia carriera in termini di ambizione. È una squadra che può portarmi ai massimi livelli”.

Instagram Openda