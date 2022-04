Dalla Francia emergono le condizioni di Conte per il PSG: ingaggio raddoppiato e un direttore dei social network

Continuano a imperversare i rumors circa il possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina del Paris Saint-Germain. Mauricio Pochettino dovrebbe lasciare il sodalizio parigino e, ribadiamo, il nome dell’attuale tecnico del Tottenham è il più gettonato per l’avvicendamento. Attraverso RMC Sport apprendiamo le condizioni poste dallo stesso Conte per accettare il nuovo incarico: ingaggio raddoppiato (l’ex Juventus percepisce attualmente 17 milioni di euro l’anno, vorrebbe dunque superare i 30); la possibilità di portarsi dietro l’intero staff; controllo totale sulla finestra di calciomercato e, interessante chiusura, un direttore dei social network per controllare in maniera più costante e incisiva l’utilizzo che ne viene fatto negli spogliatoi. Conte, si legge, è stanco di quelli che definisce “calciatori di Instagram”.

Foto: Twitter Tottenham