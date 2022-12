Dalla Francia: Deschamps resta il CT della Nazionale. C’è un accordo fino al 2024, con opzione per altri due anni

Come riporta Le Parisien, Didier Deschamps resterà alla guida della Nazionale della Francia almeno per un altro biennio, fino a Euro 2024. Secondo il quotidiano francese, l’attuale commissario tecnico ha raggiunto l’intesa col presidente della Federazione, Noel Le Graet, in una riunione a Guingamp. Ci sarebbe anche un accordo per un’opzione di rinnovo fino al Mondiale del 2026, ma dipenderà dai risultati che verranno raggiunti in questi due anni.

L’ufficialità potrebbe arrivare le prime settimane di gennaio.

Foto: Instagram Francia