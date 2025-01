Dalla Francia: Deschamps lascerà la Nazionale dopo il Mondiale. Domani l’annuncio

Didier Deschamps non rinnoverà il suo contratto e lascerà il ruolo di CT della nazionale transalpina dopo il Mondiale del 2026. Anche se dovesse trionfare nella competizione che si disputerà tra Stati Uniti, Messico e Canada, non proseguirà il percorso cominciato nel 2012, quando prese il posto di Laurent Blanc alla fine dell’Europeo. Stando quanto riportato da L’Equipe, l’ex centrocampista annuncerà la sua decisione domani, in un’intervista rilasciata al telegiornale delle 13 su TF1.

Foto: Instagram francia