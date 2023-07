Dalla Francia: Danso apre al Napoli e non tratta il rinnovo con il Lens

Kevin Danso, difensore del Lens, apre a un trasferimento al Napoli. Come riporta Footmercato, il giocatore ha informato il club che non tratterà il rinnovo del contratto e quindi attende un’offerta del Napoli. Gli azzurri proveranno a trattare con il club francese, si parla di una cifra vicina ai 25 milioni. Potrebbe essere il classe 1998 austriaco l’erede di Kim della difesa dei campioni d’Italia.

Confermate le indiscrezioni di Sportitalia che il 19 luglio scorso, parlava di un forte interesse dei campani per Danso.

Foto: twitter Lens