Dalla Francia: contatto PSG-Conte per la panchina

Secondo quanto riporta il quotidiano francese Le Parisien, ci sarebbe stato un contatto tra il Paris Saint-Germain e Antonio Conte, per la panchina per la prossima stagione.

Il tecnico italiano avrebbe dato l’ok, anche se dovrà poi liberarsi anzitempo dal Tottenham. Secondo il quotidiano francese, il favorito di Al-Khelaifi resta però Zidane, ma Conte sarebbe tra i papabili per sostituire Pochettino. In effetti, quello che appare chiaro, è che per il tecnico argentino sembrerebbe ormai agli sgoccioli l’avventura sulla panchina del PSG.

