Dalla Francia: Choupo-Moting in scadenza, il PSG non rinnoverà il suo contratto nemmeno fino a fine stagione

Secondo quanto riporta RMC Sport, sarebbe arrivata ai titoli di coda l’esperienza di Eric Maxim Choupo-Moting con la maglia del Paris Saint-Germain. Infatti, il club francese non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare il contratto dell’attaccante camerunese in scadenza il prossimo 30 giugno. Non dovrebbe arrivare nemmeno il prolungamento di due mesi, atto a garantirne le prestazioni almeno fino al termine della stagione, impedendogli di disputare la UEFA Champions League di agosto.

Foto: L’Equipe