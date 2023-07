Dalla Francia: Chelsea vigile sulla situazione di Neymar

Dopo l’addio di Messi, il Paris Saint-Germain potrebbe dire addio anche a Neymar. L’attaccante ex Santos, da poco rientrato a Parigi, verrà valutato in questi giorni da Luis Enrique. In caso di addio, secondo quanto riporta Le Parisien, il Chelsea potrebbe essere una delle possibili destinazioni del brasiliano. I blues non avrebbero fatto ancora alcuna offerta, ma sarebbero pronti a farla nel caso in cui Neymar e il PSG decidessero di separarsi.

Foto: Instagram Neymar