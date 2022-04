Dalla Francia: Caqueret scettico sul rinnovo con il Lione, ha ricevuto un’offerta dal Milan

Classe 2000 ma già alla quarta stagione in prima squadra con il suo Lione, dov’è nato e cresciuto, Maxence Caqueret potrebbe a stretto giro cambiare aria. Il contatto del talentuoso centrocampista scadrà nel giugno 2023, motivo per il quale il club gli ha già avanzato una proposta di rinnovo che, apprendiamo da RMC Sport, il ragazzo non ha ancora accettato perché stuzzicato da una proposta pervenutagli dal Milan. I rossoneri nella prossima stagione giocheranno in Champions League, oltre a essere ancora in lotta per lo scudetto: elementi che generano un fascino notevole in Caqueret, ancora incerto sulla decisione da prendere.

Foto: Instagram Caqueret