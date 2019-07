Dalla Francia: Brescia a un passo da Florian Ayé dal Clermont

Il Brescia è a un passo dall’attaccante Florian Ayé dal Clermont. Alle 14:27 di questo pomeriggio il quotidiano transalpino L’Equipe ha riportato la notizia dei contatti in stato avanzato tra le rondinelle e il club francese. La talentuosa punta centrale classe ’97 ha collezionato 38 presenze nel corso dell’ultima Ligue 2, mettendo a segno ben 18 reti e servendo 4 assist ai propri compagni. Numeri importanti per Ayé, talento dell’Under 20 francese che, come detto, potrebbe presto approdare in Italia…