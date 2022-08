Dalla Francia: Balerdi vuole restare al Marsiglia ma non è escluso un trasferimento al Bologna

Leo Balerdi al momento non vuole lasciare il Marsiglia. Secondo quanto riportato da RMC, un trasferimento al Bologna, che vorrebbe convincere il giocatore, non è da escludere.

Il difensore argentino vorrebbe lottare per tornare a giocare la Champions League, questa volta in uno stadio pieno (era in Champions durante il Covid).

Foto: Twitter Marsiglia