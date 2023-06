Dalla Francia: avanza Fonseca per la panchina dell’OM

L’Olympique Marsiglia è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’addio di Tudor e la fumata nera per arrivare a Gallardo. Secondo quantoi riferisce dalla Francia Footmercato, salgono le quotazioni di Paulo Fonseca come tecnico dei marsigliesi. L’ex Roma, la scorsa stagione al Lille, sta scalando le gerarchie dei candidati della dirigenza del Marsiglia e al momento sembra in pole per essere il tecnico dell’OM.

Foto: twitter Roma