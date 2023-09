Dalla Francia: anche Gattuso in lizza per la panchina del Lione

L’avventura di Laurent Blanc sulla panchina del Lione è sempre più vicina alla parola finale. E secondo quanto riportato da FootMercato, Gennaro Gattuso è in lizza per prendere il posto di Blanc sulla panchina del club francese nel caso in cui l’attuale allenatore del club francese, in piena crisi, venga esonerato.

Foto: Instagram Gattuso