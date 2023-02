Dalla Francia: Al Khelaifi, presidente del PSG, indagato per sequestro di persona e tortura

Il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi sarebbe sotto indagine in Francia con le accuse di sequestro di persona e tortura. Secondo quanto riportato dai media francesi, in particolare l’Equipe, infatti, il lobbista franco-algerino, Tayeb Benabderrahmane avrebbe mosso denuncia nei confronti del numero uno del club parigino affermando di essere stato rapito nel 2020 e torturato. I fatti si sarebbero svolti in Qatar nel 2020, e il tutto sarebbe avvenuto poiché si trovava in possesso di diversi documenti contenenti informazioni compromettenti su Al-Khelaifi.

Benabderrahmane, spiegano i media transalpini, ha così presentato una denuncia con parte civile, per la quale la legge francese consente un’indagine giudiziaria sui presunti reati.

Secondo l’accusa, Benabderrahmane avrebbe avuto in possesso informazioni pesantissime su Al Khelaifi, tra cui anche l’assegnazione dei Mondiali in Qatar. Insomma, potrebbe davvero esplodere un caso clamoroso in Francia.

Foto: twitter PSG