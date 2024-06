Dalla Francia: accordo tra Roma e il centrocampista Le Fèe

Enzo Le Fèe è un obiettivo concreto della Roma, secondo quanto raccontato un paio di ore fa da un paio di fonti francesi (Le Parisien in testa). Footmercato ha aggiunto che la Roma ha anche un accordo con il centrocampista del Rennes classe 2000, in attesa di una completa quadratura tra i club. La Roma avrebbe già offerto 18, ma il Rennes chiede di più e ora si lavorerà per un’intesa definitiva. Le Fèe è cresciuto nel Lorient prima di trasferirsi al Rennes proprio la scorsa estate.

Foto: instagram Le Fèe