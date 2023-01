Dalla Francia: accordo raggiunto tra Lorient e Bournemouth per Ouattara

Dango Ouattara sarebbe sempre più vicino a lasciare il Lorient e la Ligue 1. La ventenne ala destra, classe 2002, sarebbe a un passo dal Bournemouth. Il club di Premier League, come riportato dal portale francese Footmercato, avrebbe trovato l’accordo economico per il cartellino. Dovrebbero essere necessari, al club inglese, 27,5 milioni di euro (bonus inclusi) per strappare il giovane calciatore del Burkina Faso. Dopo un buon inizio di stagione con sei reti e sei assist in diciotto partite di campionato, Ouattara dovrebbe aiutare i The Cherries ad uscire dalla zona calda. Il Bournemouth lotta per non retrocedere, attualmente al diciassettesimo posto con appena sedici punti raccolti in diciannove gare.

Foto: sito web Lorient