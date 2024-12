DALLA FIDUCIA DI EMERY AL RINNOVO FINO AL 2030: MORGAN ROGERS, UN BOMBER PER I VILLAINS

Nonostante la conclamata emergenza infortuni, una Juventus ‘spuntata’ riesce a conquistare un punto in casa dell’Aston Villa e sale a quota otto nella classifica di Champions League, dove occupa la diciannovesima posizione. Ma per i bianconeri un grande brivido proprio sul gong, quando l’arbitro Jesus Gil Manzano ha annullato il goal vittoria di Morgan Rogers, uno dei maggior talenti dei Villains targati Emery. Al minuto 94 l’Aston Villa passa grazie a Rogers, libero di insaccare dopo un contrasto tra Diego Carlos e Di Gregorio: la gioia del giocatore dell’Aston Villa è però strozzata dalla decisione dell’arbitro di decretare l’annullamento. Una scelta figlia del fallo commesso da Diego Carlos che si disinteressa del pallone e va diretto sull’estremo difensore della Juventus, che quindi non può agguantare la sfera in presa alta.

Morgan Rogers è un’ala sinistra che può giocare anche a destra, molto forte fisicamente, veloce ed abile nell’uno contro uno. Buona tecnica di base ed è abile nella conduzione della palla in piena corsa. Rogers sa essere determinante sia in fase di finalizzazione, sia fornendo assist, sia trovando la via del gol.

Rogers è arrivato al Villa nel febbraio 2024 dal Middlesbrough e ha esordito nella vittoria per 5-0 contro lo Sheffield United, segnando il suo primo gol contro il Brentford ad aprile. Finora in questa stagione ha segnato quattro gol e tre assist, oltre a una serie di prestazioni stellari. E tutto questo non è passato inosservato. Tanto che l’Aston Villa ha deciso di blindarlo con un contratto di ben sei anni, fino a giugno 2030. Ma non solo. Le sue grandi prestazioni con i Villains gli sono valse la convocazione nella nazionale maggiore dell’Inghilterra, dove ha esordito contro la Grecia.

Foto: Instagram Morgan Rogers