DALLA FAVELA A ROTTERDAM SOGNANDO NEYMAR: IGOR PAIXAO, DRIBBLING E GOL PER IL FEYENOORD

Altra prova di forza del Feyenoord allo Stadion Feijenoord : 5-1 al Waalwijk e messaggio chiaro alla Roma (prossima avversaria in Europa League). Nella vittoria netta tra le mura casalinghe è spiccato il talento di Igor Paixao, ala classe 2000 che ha messo a segno una doppietta confermando il suo periodo di crescita.

Nato il 28 giugno a Macapá, accettò con la sua famiglia di affrontare le spese di un viaggio lungo 2.837 chilometri per un provino il Coritiba. Aveva quattordici anni, è cresciuto nella foresteria del Centro de Treinamento do Capitão. Perla del vivaio, era stato blindato con un contratto fino al 2024 che comprendeva una clausola di cinquanta milioni di euro, voluta dal presidente Juarez Moraes e dal suo vice Glenn Stenger. Ha contribuito alla promozione nella massima serie brasiliana dopo essere rientrato dal prestito al Londrina.

Il 17 agosto 2022, il Feyenoord decide di puntare sul suo talento: 5 milioni e Coritiba e contratto di cinque anni per il brasiliano. Dopo un primo periodo di ambientamento, il 15 gennaio 2023 Paixao ha segnato il suo primo gol in Olanda, siglando la prima rete e fornendo un assist nel 3-0 del Feyenoord in casa del FC Groningen. Una prestazione che trova continuità nella partita successiva contro l’Ajax, dove Paixao segna la rete che sblocca la gara al de Kuip.

Il brasiliano è in netta crescita in questo 2023, infatti sono arrivati ben 6 gol in questi primi mesi dell’anno. E ora il brasiliano non si vorrà fermare dopo la doppietta di ieri: ancora a secco nelle competizioni europee, Paixao proverà a trovarlo giovedì contro i giallorossi di José Mourinho. La Roma è avvisata, Paixao is on fire.

Foto: Instagram Paixao