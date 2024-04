DALLA DOPPIETTA IN FA CUP U18 ALL’ESORDIO A OLD TRAFFORD: ETHAN WHEATLEY, 24 ORE DA RE DI MANCHESTER

Ventiquattro ore da Re di Manchester. Così si potrebbero riassumere le 24 ore di Ethan Wheatley tra martedì e mercoledì sera. Il giovane attaccante classe 2006, prima, ha regalato la FA Cup U18 allo United da protagonista assoluto: doppietta e Manchester City al tappeto per il 2-1 finale. Poi, mercoledì sera, è arrivato l’esordio tra i grandi a Old Trafford, con ten Hag che gli ha concesso una manciata di minuti nel finale di gara contro lo Sheffield United. Un debutto storico per lo United. Infatti, Wheatley è il 250° talentino dell’Accademy a esordire con la maglia dei Red Devils.

Weathley è entrato al minuto 91′, prendo il posto Rasmus Hojlund. Il primo ad andare dal giovane talento è Bruno Fernandes: “Ho 9 minuti per farti fare gol”. Parole che trasudano di fiducia, un’ulteriore spinta per far integrare fin da subito l’esordiente.

Un obiettivo che, purtroppo, non è riuscito a centrare il centrocampista portoghese che nel post-gara ha detto: “Wheatley è un ragazzo giovane, fare gol all’esordio sarebbe stato bellissimo per lui. Sfortunatamente, non sono riuscito a fargli l’assist. Ci ho provato”.



Per chi segue il calcio giovanile inglese, Wheatley è tutt’altro che uno sconosciuto, anzi è uno dei talenti più visionati per il suo senso del gol (tanto che in Inghilterra lo definisce già una “gol machine”). All’inizio di questa stagione è si è preso la luce dei riflettori segnando una tripletta nella vittoria per 9-1 contro il Liverpool. Wheatley si è diviso tra Under-18 e Under-21 in questa stagione, segnando otto gol in sette partite della Premier League U18. Mentre con l’U21 il suo bottino è di due reti e un assist in otto partite in Premier League 2.

Lo United crede nel suo talento: a gennaio è arrivata la firma sul primo contratto da professionista e, adesso, anche l’esordio tra i grandi. A Manchester sono sicuri: Wheatley sarà presto uno dei nomi più chiacchierati del mondo United. Vedremo se Ethan riuscirà a rispettare le aspettative…

