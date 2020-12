Dalla Danimarca: “Conte sta distruggendo Eriksen. Sabato l’ultima umiliazione”

Ekstrabladet, testata danese, parla di quanto accaduto a Christian Eriksen sabato scorso, ovvero l’ingresso in campo in Inter-Bologna al 91′. La decisione Antonio Conte è stata duramente criticata in Danimarca. Infatti il quotidiano danese pubblica una foto dei due con la scritta “Sei serio? Lo stupore per gli ultimi due minuti di una partita decisa traspare da Christian Eriksen”.

Nell’articolo si legge: “Christian Eriksen ha 28 anni, un giocatore nel fiore degli anni. Il tecnico dell’Inter Antonio Conte sceglie ripetutamente di ignorare Eriksen. Quasi con atti dimostrativi da sembrare ridicolo, e sabato poi l’ultima umiliazione. A un solo minuto dall’inizio dei minuti di recupero – a due irrisori dalla fine – Christian Eriksen è stato il sostituto nella gara interna dell’Inter contro il Bologna al posto di Alexis Sanchez. La partita era decisa, l’Inter era in vantaggio per 3-1 dal 70′. Non parliamo di un talento diciassettenne, per il quale ogni minuto in Serie A è un regalo. Perché Antonio Conte debba umiliare Eriksen non è chiaro, ma potrebbe essere per provocare il divorzio già nella finestra di mercato di gennaio. Non dovrebbe davvero essere necessario, perché dovrebbe avvenire comunque. Christian Eriksen DEVE lasciare dall’Inter”.

Fonte: Ekstrabladet.dk

Foto: Twitter ufficiale Inter