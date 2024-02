Mario Rog è un passo dal ritorno in Croazia, in prestito secco fino a giugno dal Cagliari. Lo ha svelato nella tarda mattinata il sito 24sata: l’accordo tra la Dinamo Zagabria e il club sardo è stato ormai raggiunto e non prevede un formula per il riscatto. Rog sta recuperando da un grave infortunio e cerca di rilanciarsi dopo una stagione difficile.

Foto: twitter Cagliari