Dalla Croazia: nessun accordo tra Dinamo e Ajax per Sutalo

Continua a tenere banco la situazione legata a Josip Sutalo in casa Dinamo Zagabria. Il difensore croato classe 2000 è da tempo nella lista della Fiorentina, ma nelle ultime ore l’Ajax ha fatto il blitz direttamente a Zagabria per anticipare la concorrenza. Come riportato da Izak Ante Sucic, il direttore sportivo dei Lancieri, Sven Mislintat, è volato direttamente in Croazia dove ha incontrato la Dinamo per trattare il difensore. L’offerta degli olandesi – come si legge – supera i 20 milioni di euro, ma non è ancora abbastanza per il club croato che punta a incassare una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro. I colloqui proseguiranno nelle prossime ore.

