Come riportato da Tportal alle ore 18:28 di oggi, la Sampdoria ha mostrato un primo interesse per Antonio Marin, esterno offensivo classe 2001 della Dinamo Zagabria. Da come si legge dalle indiscrezioni che giungono dalla Croazia il club croato ha ricevuto una prima offerta di 6 milioni di euro dal club blucerchiato, adesso l’offerta sarà presa in considerazione prima di una risposta definitiva.

