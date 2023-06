DALLA CORSIA MANCINA AL RUOLO DI DIRETTORE SPORTIVO: ALEKSANDAR KOLAROV, LA NUOVA VITA PARTE DA PISA

Dal nerazzurro dell’Inter a quello del Pisa, il nuovo capitolo della vita di Aleksandar Kolarov riparte dal ruolo di direttore sportivo del club toscano. Lo scorso giugno il terzino serbo aveva deciso di appendere gli scarpini al chiodo, ma nella sua testa il futuro era chiaro: “Mi iscriverò ai corsi di abilitazione, prima da osservatore e subito dopo da direttore sportivo”, scrisse in una lettera all’Ansa.

Ma adesso ripercorriamo la vita da calciatore di Kolarov. Dopo i primi passi mossi tra il Cukaricki e l’OFK Belgrado, arriva in Italia nel 2007, quando la Lazio decide di prelevarlo dal club di Belgrado per circa 1 milione di euro. La sua avventura in biancoceleste dura 3 anni e dopo una Coppa Italia e una Supercoppa italiana, approda al Manchester City di Roberto Mancini, dove vince l’FA Cup e la storica Premier League del 2012, culminata con la vittoria in rimonta sul QPR con i gol di Dzeko al 92′ e Aguero al 94′.

Kolarov rimane a Manchester fino al 2017, vincendo un’altra Premier, un Community Shield e una Coppa di Lega inglese nella sua ultima stagione con la maglia dei Citizens allenati da Pep Guardiola. Quindi, il ritorno a Roma, sponda giallorossa, fino al 2020, dove non arriva nessun trofeo. Ma rimarrà nella storia giallorossa per quella cavalcata in Champions terminata in semifinale contro il Liverpool.

L’8 settembre 2020 si trasferisce a titolo definitivo all’Inter. La sua stagione è al di sotto delle aspettative, ma a fine anno può festeggiare la vittoria del campionato con Antonio Conte. Il 6 luglio 2021 rinnova il proprio contratto con i nerazzurri per un altro anno. Il 12 gennaio 2022, pur non giocando, vince il suo secondo trofeo con l’Inter, la Supercoppa italiana, battendo per 2-1 la Juventus dopo i tempi supplementari, Nel corso della stagione vince anche la Coppa Italia, superando la Juventus in finale per 4-2 dopo i tempi supplementari; anche in questo caso Kolarov non viene impiegato. Il 19 giugno 2022, dopo due stagioni con sole 15 presenze totali in maglia nerazzurra, comunica il suo addio al calcio giocato, dichiarando di voler intraprendere un percorso come figura dirigenziale.

Di Kolarov si ricorda il sinistro chirurgico e potente. Ma, adesso, è pronta a formarsi una nuova immagine in giacca e cravatta. E la nuova vita riparte dalla carica di direttore sportivo del Pisa, prendendo il posto di Claudio Chiellini.

Foto: Twitter Serbia