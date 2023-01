DALLA COPPA DEL MONDO AL TIGRES: FLORIAN THAUVIN, L’UDINESE PER TORNARE A SPLENDERE

L’operazione a cui si dovrà sottoporre Gerard Deulofeu ha costretto l’Udinese a tornare sul mercato per trovare un nuovo partner d’attacco a Beto. E la scelta è ricaduta su Florian Thauvin. Classe ’93, grande talento francese rimasto svincolato dopo l’ultima al Tigres, in Messico, dopo aver incantato il mondo con la maglia dell’Olympique Marsiglia, conquistando e la Coppa del Mondo nel 2018 insieme alla Nazionale francese (seppur giocando solamente 3 minuti).

Thauvin nasce come ala destra, può svolgere anche il ruolo di trequartista oppure giocare sulla fascia opposta. Mancino naturale, tra le sue caratteristiche tecniche migliori spiccano un’ottima tecnica individuale e una grande abilità nel tiro dalla distanza con il suo sinistro magico. Thauvin è un giocatore intelligente e duttile, abile nel dribbling e nel servire i compagni.

Florian Thauvin è nato a Orléans il 26 gennaio 1993. Cresciuto nelle giovanili del FCM Ingré, la squadra della sua città natale, all’età di 15 anni viene ingaggiato dal Grenoble, in Ligue 2. Il suo esordio con i professionisti avviene nella stagione 2010-11 dove gioca appena 3 match di campionato. L’anno seguente rimane svincolato e firma per il Bastia, sempre nella seconda divisione francese. Colleziona 13 partite in prima squadra e conquistando la promozione in Ligue 1.

Il 2012-13 è l’anno della svolta. Thauvin mette in mostra tutte le sue qualità, 32 presenze con 10 reti nella massima serie. A fine stagione viene premiato ai Trophées UNFP du football come miglior giocatore del campionato. Nella sessione invernale di calciomercato del 2013 il Lille lo acquista per 3,5 milioni di euro ma il classe 1993 rimane in prestito al Bastia.

Con Les Dogues in realtà Thauvin non giocherà mai per divergenze con la società in merito all’adeguamento del contratto, pertanto viene ceduto poco prima del gong finale del calciomercato all’Olympique Marsiglia per circa 12 milioni di euro. Complessivamente in due stagioni gioca 79 partite con 15 gol e 13 assist prima di essere ceduto al Newcastle per 18,35 milioni di euro.

L’esperienza con i Magpies in Premier League non è esaltante: 16 presenze, 1 gol e 3 assist. Così che Thauvin ritorna al Vélodrome e il club francese lo riscatta dopo due anni per 11 milioni di euro. Le stagioni a seguire in Ligue 1 sono tutte in doppia cifra per l’ala destra di Orléans: 43 presenza con 15 gol e 12 assist nella stagione 2016-2017. Farà ancora meglio in quella successiva segnando ben 26 gol e fornendo 17 assist in 54 presenze. Mentre nella stagione 2018-2019 siglerà 18 gol, fornendo 9 assist.

Nel 2019-20 gioca soltanto 2 partite per un lungo infortunio alla caviglia che lo tiene lontano dai campi di gioco per 176 giorni. La stagione seguente torna a giocare ad alti livelli con 8 reti e 10 assist in 45 match disputati. Nel luglio del 2021 Thauvin si trasferisce a parametro zero al Tigres UANL nella Primera División de México. In due stagioni e mezzo gioca 38 gare con 8 gol e 5 assist.

Dopo essersi svincolato nei giorni scorsi, adesso per Thauvin si prospetta una nuova avventura. L’Udinese lo ha scelto per fargli ricoprire un ruolo ben preciso: ricoprire il vuoto lasciato da Gerard Deulofeu. E vedremo se il talento francese tornerà a brillare a Udine…

Foto: Instagram Thauvin