DALLA CHIAMATA DI MANCINI ALLA TOP 60 DEL THE GUARDIAN: MATTIA MANNINI, IL FUTURO GIALLOROSSO

Il The Guardian ha stilato la consueta classifica dei migliori talenti classe 2006. E sono ben 3 le giovani promesse italiane inserite nella graduatoria: Tommaso Martinelli, giovane portiere della Fiorentina, l’ormai noto Simone Pafundi, centrocampista dell’Udinese già nel giro della Nazionale (senza trovare minuti durante l’era Mancini) e Mattia Mannini, centrocampista della Roma.

Nato l’8 luglio 2006 a Sarzana (Liguria), è arrivato alla Roma all’età di 15 anni prelevatodallo Spezia, Mannini fin da subito ha dimostrato personalità e doti rare per un ragazzo giovane come lui che da centrocampista sta trovando sempre più continuità. Lui che in realtà all’occorrenza può spostarsi anche in fascia, è una mezzala classica, dal fisico esplosivo anche se non altissimo, con grandi tempi di inserimento e che non disdegna gol e assist per i compagni.

La scorsa stagione ha collezionato 28 presenze condite da 4 gol e 4 assist girovagando fra Under 18 (da sottoetà), Under 17 e addirittura Primavera. Proprio con l’Under 17 è stato decisivo nelle fasi finali del campionato, entrando anche nell’azione del gol del 2-1 che ha regalato il titolo di Campione d’Italia ai giallorossi firmato su suo assist da Nardozi contro l’Inter nella finalissima del torneo.

Ha bruciato le tappe in tutta la sua carriera, tanto che nel 2022 è stato anche chiamato da Roberto Mancini per uno stage a Coverciano. La Roma ha da subito riconosciuto il suo talento e lo scorso dicembre gli ha fatto firmare il suo primo contratto da professionista. A maggio, invece, ha partecipato all’Europeo Under 17 uscendo però ai gironi nonostante un impatto da 2 gol e un assist in tre partite giocate. Dopo gli impegni con l’under 17, l’under 18 e la Primavera di Guidi, per Mattia Mannini è arrivato anche il momento del salto con i grandi.

Un talento che non è passato inosservato neanche a José Mourinho che questa estate lo ha aggregato alla sua Roma: “Se puoi sognarlo, puoi farlo”, queste le parole del classe 2006 affidate ai social e accompagnate da uno scatto in compagnia del tecnico portoghese dopo il suo primo allenamento tra i grandi. L’esordio non è ancora arrivato, ma lo Special One lo ha già convocato in Europa League sia per la sfida contro lo Sheriff, sia per quella contro il Servette. Mourinho ha già dimostrato di avere un feeling particolare con la Primavera giallorossa e chissà se presto non arriverà anche l’esordio tra i grandi per Mannini…

Foto: Instagram Mannini