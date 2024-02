DALLA CEDRATESE ALLE CHIAMATE DI PIOLI: VICTOR ELETU, IL GIOVANE ROSSONERO CHE SOGNA L’ESORDIO

Da Simic a Bartesaghi, da Zeroli e Jimenez, fino a Camarda, Stefano Pioli ha dimostrato di credere nei suoi giovanissimi e ha già lanciato cinque “talentini” in questa stagione. E Victor Eletu potrebbe essere il prossimo. Classe 2005, centrocampista centrale, sarà in panchina per la sfida di ritorno in Europa League contro il Rennes. La sua terza convocazione tra i grandi: la prima chiamata era arrivata contro il Napoli, la seconda proprio nella gara d’andata contro i francesi.

Nato a Lagos, l’1 aprile del 2005, Eletu è entrato a far parte del settore giovanile del Milan nell’estate del 2021 dopo aver mosso i primi passi nella Cedratese, formazione varesina con la quale nel giro di due stagioni segna 6 goal giocando con le formazioni Under 15, Under 16 e Under 17 Elite. La Cedratese è però una società satellite rossonera e le sue prestazioni catturano da subito le attenzioni degli scout del Diavolo. Prima l’U17, poi la Primavera. L’esordio in U19 è arrivato a soli sedici anni: 28 novembre 2021, in trasferta a Cagliari. Eletu subentra come mediano, lui che era stato provato pure in trequarti per l’ottima tecnica. Giusta intuizione: davanti alla difesa il classe 2005 ha trovato continuità, fino a raggiungere la chiamata in prima squadra.

L’esordio – non ufficiale – con i grandi in realtà è già arrivato, e pure una rete: contro il Lumezzane, in un’amichevole a porte chiuse a Milanello, durante il Mondiale 2022. Finì 3-2 per il Milan, con una formazione sperimentale piena di giovani. Eletu segnò proprio il gol vittoria. Per tutti un allenamento, per Eletu una data speciale. Il giorno prima, fra l’altro, aveva firmato il suo primo contratto da professionista con scadenza 30 giugno 2025. Il miglior modo per festeggiare la firma.

Stasera il Milan scenderà in campo al Roazhon Park per difendere il vantaggio per 3-0 maturato a San Siro. E chissà se Pioli non concederà spazio a Victor Eletu…

Foto: Instagram teddimvula