DALLA C INGLESE ALL’OCCASIONE HULL CITY: MADDISON, LO SCONOSCIUTO UOMO ASSIST CON NUMERI DA URLO

Il calcio è davvero molto strano, spesso come la vita. Marcus Maddison ne sa qualcosa. Il suo talento potrebbe brillare nei migliori campionati europei, ma fino a poche settimane fa la sua dimensione era la League One. Il 31 gennaio è avvenuto il salto in Championship e le risposte sul campo sono state immediate. Andiamo per ordine: Maddison nasce a Durham il 26 settembre del 1993, sin da subito inizia a giocare a calcio per strada, il suo perfido mancino non può passare inosservato e, nel 2012, lo nota il Newcastle che lo inserisce nel proprio settore giovanile. Marcus compie l’intera trafila arrivando fino all’Under 23, ma non debutterà mai in prima squadra con i Magpies che lo mandano in prestito al Blyth Spartans per poi perderlo a zero con il St. Johnstone che lo tessera nel 2013. In Scozia non riesce ad ambientarsi e dopo una sola annata passa al Gateshead. Tornato in patria, in un campionato dilettantistico, trova continuità di rendimento e il suo talento viene fuori alla grande: dribbling, giocate eleganti, assist di pregevole fattura e gol dalla distanza sia col sinistro che col destro. Maddison diventa un esterno offensivo polivalente e imprevedibile. Terminata la stagione il Peterborough United decide di scommetterci e di credere nelle sue evidenti capacità sborsando circa 500 mila euro.

Da quel momento in poi il classe 1993 inizierà un nuovo percorso fatto di grandi soddisfazioni in League One. Nella prima stagione totalizza 13 marcature personali e 7 assist. Poi 12 centri e 16 assist nel 2015-2016, 9 sigilli e 18 assist nel 2016-2017 e 12 gol e ben 23 assist nel 2017-2018. Tra l’altro, quell’anno, il suo compagno Jack Marriott gonfia la rete 33 volte, ma a compiere il salto passando al Derby County è solo l’attaccante. Le stranezze del calcio. Nonostante i continui e crescenti numeri da urlo, Maddison non riceve alcuna richiesta importante. Il fantasista ne prende atto e continua a giocare senza pensarci replicando ancora il suo score: 10 centri e 23 passaggi per i compagni nel 2018-2019. Durante la scorsa estate, come al solito, nessun club blasonato si fa avanti per acquistarlo. Maddison si dedica alla sua famiglia, al suo primo figlio e pensa a fare del suo meglio con il Peterborough. In questa stagione colleziona 10 gol e 8 assist fino a gennaio, mese in cui, finalmente, qualcuno si accorge del suo straordinario e costante rendimento: l’Hull City lo chiama e lo acquista in prestito fino a giugno concedendogli una meritatissima occasione. In Championship, dopo l’ottimo esordio contro il Brentford, si mette in evidenza fino a trovare la prima gioia in B inglese contro lo Swansea dopo tantissimi, davvero troppi, anni di gavetta. Maddison, un ottimo profilo consigliato anche ai players di FIFA, ora non vuole più fermarsi. A 26 anni (67 gol e 95 assist nelle ultime 5 stagioni) ha la tanto attesa occasione per dimostrare a tutti il suo vero valore. A seguire un video con le sue giocate nella stagione 2016-2017:

Foto: Hull City sito ufficiale