Dalla Francia: il Lens pensa a Levi García dell’Aek per sostituire Openda

Il Lens è alla ricerca di un sostituto per Openda dopo l’acquisto dal Red Bull Lipsia per 43 milioni di euro e se condo avrebbero il loro possibile candidato. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe, i transalpini sarebbe interessata a Levi García. L’attaccante dell’AEK Atene ha chiuso questa stagione con dei buoni numeri: 18 gol in 37 partite. La sua valutazione attuale si aggirerebbe sui 7 milioni.

Foto: Wikipedia