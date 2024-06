Dalic: “Sconfitta pesante. Abbiamo sprecato troppo e concesso gol facili. Ora dobbiamo vincere le altre due”

Zlatko Dalic, ct della Croazia, ha analizzato ai canali della UEFA la sconfitta per 3-0 incassata oggi contro la Spagna. Di seguito le sue dichiarazioni: “Non è un buon inizio, ma mi congratulo con la Spagna per la vittoria. Ci sono mancate energia e aggressività e abbiamo subito il primo gol per un errore. La cosa peggiore è che abbiamo subito il gol nel primo tempo da un corner. Non avremmo dovuto permetterlo e la partita si è decisa in quel momento. Abbiamo sprecato troppo e concesso gol facili. Analizzeremo cosa è andato storto. Abbiamo concesso molto tempo e spazio all’avversario e siamo stati puniti. Ci restano due partite nella fase a gironi. Dobbiamo concentrarci su quelle e cercare di ottenere due vittorie”.

Foto: Instagram personale