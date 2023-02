Dalic polemico sui FIFA The Best 2022: “Perché non c’erano calciatori croati?”

Il CT della Croazia, Zlatko Dalic, ha parlato della premiazione FIFA avvenuta ieri sera a Parigi. La Federazione internazionale che governa il calcio ha assegnato dei premi ai migliori interpreti del 2022. Le parole del tecnico affidate al sito della Federazione calcistica croata: “Sono deluso dall’atteggiamento della FIFA nei confronti della nazionale croata perché sostengo fermamente che, sulla base di tutto ciò che abbiamo ottenuto come squadra nazionale, meritiamo più rispetto da parte dell’organo di governo del calcio mondiale di quello che abbiamo ricevuto. Siamo i unica squadra nazionale che è stata tra le prime quattro squadre sia ai Mondiali in Qatar che nell’attuale ciclo della UEFA Nations League. Abbiamo raggiunto le prime pagine di tutto il mondo vincendo una partita contro la squadra più forte del mondo, il Brasile, e insieme alla Francia, siamo l’unica squadra ad aver vinto due medaglie ai due Mondiali più recenti. Quest’anno abbiamo battuto la Francia a Parigi e la Danimarca a Copenaghen, eliminando Brasile e Belgio dai Mondiali. Nelle 23 partite giocate dall’inizio del EURO 2020, abbiamo perso solo due volte. Eppure, anche dopo tutto questo, guarda l’elenco dei 14 candidati per il miglior giocatore maschile della FIFA – a parte il grande Luka Modrić, dove sono gli altri giocatori croati? Non voglio citare i nomi dei giocatori internazionali che sono tra i finalisti perché ho un enorme rispetto per ogni giocatore e allenatore che è stato nominato, ma non c’era davvero posto per Mateo Kovačić in quella lista, anche se ha vinto la Coppa del mondo per club FIFA e ha giocato una brillante Coppa del mondo in Qatar? è il nome di Joško Gvardiol? Dopo tutto, è stato elencato tra i Top 11 sia per la Coppa del Mondo che per la Bundesliga dalla maggior parte delle fonti. E Dominik Livaković non meritava di essere uno dei cinque finalisti per il miglior portiere maschile FIFA dopo tutto quello che ha fatto in Qatar?”.

Livakovic e Gvardiol: “Ricordiamoci che, in base sia alle statistiche che all’impressione generale, Dominik e Joško meritavano di essere premiati come miglior portiere e miglior giovane giocatore della Coppa del Mondo. Sento che non ci è stato esteso il rispetto che meritiamo, e sia le fasce orarie delle nostre partite ai Mondiali che la qualità degli arbitri – soprattutto nella semifinale – mi hanno fatto percepire una mancanza di rispetto nei confronti della squadra croata. il campo e il comportamento al di fuori di esso ci hanno fatto meritare lo stesso rispetto che mostriamo ai nostri avversari in ogni partita. Se i giocatori e gli allenatori inglesi, brasiliani, spagnoli, tedeschi o italiani avessero il tipo di risultati che otteniamo, sarebbero nella rosa dei candidati per ogni possibile premio calcistico. Voglio più rispetto per noi, per la nostra nazionale, per i nostri giocatori, e per me, perché con due medaglie, ce lo meritiamo più che meritare. La FIFA dovrebbe promuovere il fatto che un piccolo paese come la Croazia possa giocare contro le nazioni più grandi del mondo perché questo è il messaggio più bello per tutto il mondo del calcio”.

Allenatori: “Tra i cinque finalisti per il miglior allenatore maschile della FIFA – tutti allenatori che rispetto immensamente – ci sono tre allenatori di squadre nazionali, e nessuno di loro è riuscito a qualificarsi per la fase finale di UEFA Nations League e vincere una medaglia a la Coppa del Mondo. Con tutto il rispetto per l’allenatore del Marocco e per il suo successo ai Mondiali, nelle due partite che abbiamo giocato contro di loro, abbiamo pareggiato una volta e la Croazia ha vinto la medaglia di bronzo la seconda volta”.

Votazione: “Dopo aver preso in considerazione tutto quanto sopra, ho deciso di non prendere parte al processo di votazione per i premi di quest’anno, ma voglio congratularmi con tutti i vincitori per i loro meritati premi, in particolare con Luka per l’eccellente quarto posto – anche se per me è sempre il numero uno”.

Foto: Instagram Dalic