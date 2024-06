Dalic: “Otto minuti di recupero senza senso”

Il ct Dalic non ha gradito, per usare un eufemismo, la decisione dell’arbitro Makkelie di concedere un recupero così ampio. Di seguito le sue parole:

“Otto minuti sono stati decisamente troppi, non so come sia riuscito a darli. Quali falli o interruzioni ci sono stati che li giustifichino?“. Poi prosegue: “Abbiamo avuto un rigore a favore e non voglio creare scalpore, ma la Croazia va rispettata. Noi siamo un Paese piccolo e dobbiamo difendere noi stessi, perché nessun altro lo fa. Sapete, la Fifa e l’Uefa…”.

Foto: instagram Dalic