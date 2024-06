Dalic: “Meritiamo rispetto. Siamo migliori di quello che la gente pensa”

Il tecnico della Croazia, Zlatko Dalic, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Albania.

Queste le sue parole: “I risultati ottenuti in questi anni dimostrano che siamo migliori di come veniamo percepiti. La sconfitta contro le Furie Rosse non è stata bella da vedere, e ora ci vedono tutti in maniera più negativa, ma ora pensiamo alla sfida contro l’Albania”.

Come mai venite spesso sottovalutati dai vostri avversari? “Ci danno sempre poco credito, nessuno crede in noi, ma negli ultimi sei anni abbiamo vinto tre medaglie. Dopo la Francia, siamo l’unica Nazionale ad esserci riusciti, per cui meritiamo più rispetto. L’Inghilterra ha vinto solo una volta 50 anni fa e sono sempre visti come un grande team, mentre noi siamo sempre sfavoriti”.

Su Vlasic: “Nikola ha investito moltissimo per aiutare la squadra in questi Europei ed è parte integrante della squadra. Purtroppo si è verificato questo secondo infortunio e posso solo ringraziarlo per tutto quello che ha fatto qui”.

