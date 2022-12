Dalic: “L’Argentina ha più pressioni di noi. Dobbiamo giocare come contro il Brasile”

Dalic ha speso qualche parola in vista della sfida decisiva tra Croazia e Argentina, valevole per strappare un pass per approdare alla finale di coppa del Mondo. Dopo avere fatto il punto sulla sua squadra, ecco le dichiarazioni sull’Albiceleste: “L’Argentina ha molte più pressioni addosso rispetto a noi. Il nostro compito è semplice: dobbiamo giocare come abbiamo fatto contro il Brasile, se facciamo così non ci saranno problemi. Se dovessimo vincere contro l’Argentina sarebbe la vittoria più importante della storia della Croazia“.

Foto: Instagram Dalic