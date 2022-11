Dalic: “Grande prestazione. Marocco? Dopo la prima partita dissi che erano una grande squadra e mi presero in giro”

Il CT della Croazia, Zatko Dalic, ha commentato la vittoria per 4-1 contro il Canada, che lancia i croati verso la qualificazione agli ottavi di finale di Qatar 2022.

Queste le sue parole: “Vorrei congratularmi con i ragazzi per una grande partita. Dal primo minuto abbiamo preso gol contro una squadra che ha tanto entusiasmo ed energia, si sono entusiasmati ancora di più, ma siamo riusciti a calmarli e a batterli 4-1. Solo le grandi squadre, le squadre piene di motivazione, possono fare questa. Questa è la Croazia. Sfida col Marocco per il primo posto? Ho detto prima che il Marocco è una buona squadra, mi hanno preso in giro e oggi hanno battuto il Belgio”.

Foto: twitter Croazia