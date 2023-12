Dalic: “Gli Europei non saranno la fine di Luka Modric”

Sono diversi anni che si pensa di trovarsi di fronte alle ultime partite di Luka Modric, ma il centrocampista croato, già vincitore del Pallone d’Oro, continua a lavorare silenziosamente ed a incantare in campo. Secondo Marca, la verità è che non rinuncia a nulla, a cominciare dal continuare a vestire la maglia del Real Madrid. Modric vive per il calcio, ha trovato a Madrid, circondato dalla sua famiglia, l’ambiente ideale per tirare fuori il meglio dal suo gioco. Il Real gli ha dato tutto il necessario per questo e la risposta del giocatore è stata eccellente Lo ha confessato anche il CT della Croazia Zlatko Dalic a margine dei sorteggio degli Europei di Amburgo: “Nessuno ha detto che gli Europei saranno la fine di Luka. Modric ha dimostrato ancora una volta che l’età non conta di fronte a quello che può dare la vita professionale”.

Foto: Instagram Modric