Dalic: “Giocheremo contro una grande Argentina, ma sono ottimista. Mi fido dei miei calciatori”

Domani la sfida tra Argentina e Croazia aprirà le semifinali della Coppa del Mondo in Qatar. Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Nazionale croata, Zlatko Dalic, ha così parlato in vista della gara contro la Selección: “Raggiungere nuovamente la finale sarebbe il momento più bello di tutti i tempi per la Croazia. Giochiamo contro una grande Argentina, una squadra formidabile guidata da Lionel Messi, ma anche una squadra che ha più pressione di noi. Sono ottimista per natura, mi fido dei miei giocatori, hanno grande carattere e senza quello non sarebbero arrivati in semifinale. La posta in gioco sarà alta, è una grande partita per entrambi i paesi e nessuno si risparmierà. Mi aspetto una gara solida, dinamica e leale”.

Foto: Dalic Croazia