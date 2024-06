Dalic (ct Croazia): “Siamo ancora vivi, si deciderà tutto contro l’Italia”

Il commissario tecnico della CroaziaZlatko Dalic ha così parlato ai canali ufficiali della sua Nazionale, dopo il match contro l’Albania chiuso con il risultato di 2-2: “Sono stati due tempi diversi. Il primo è stato brutto: abbiamo preso gol e non potevamo fare nulla perché eravamo lenti, l’avversario era motivato dietro la palla. Abbiamo commesso tanti errori, perso tanti palloni. Nel secondo siamo andati meglio: più determinati, abbiamo cambiato. Ce l’abbiamo fatta davvero per arrivare a quel 2-1, per poi lasciarli uscire nel recupero. La cosa più importante è che siamo ancora vivi e l’ultima partita decide tutto quello che siamo: la strada è difficile e il secondo tempo è incoraggiante”.

Foto: Instagram Dalic