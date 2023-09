Dalic (ct Croazia): “Con gli infortuni di Perisic e Orsic, Brekalo può dimostrare di meritare la Nazionale”

Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia, ha parlato al canale ufficiale della federazione ed ha commentato anche la convocazione di Josip Brekalo, esterno che nella Fiorentina non è ancora riuscito ad incidere come sperava: “Tenendo conto degli infortuni di Perisic e Orsic e che Ivanusec non ha giocato, abbiamo ampliato le opzioni e chiamato lui”.

Poi ha proseguito: “Brekalo ha così l’opportunità di dimostrare che merita di far parte della Croazia ancora una volta e per questo ha le qualità necessarie. Ho più volte sottolineato che la porta della nazionale non è chiusa a nessuno e che tutti possono tornare in squadra con partite e comportamenti rappresentativi”.

Foto: Instagram Brekalo