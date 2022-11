Dalic (ct Croazia): “Ci è mancato più coraggio, i ragazzi avevano un po’ paura del loro contropiede”

Dopo il pareggio contro il Marocco per 0-0, il ct della Croazia, Dalic, ha analizzato la partita nel post partita. Di seguito le sue parole: “È stata una partita dura, l’avversario è stato bravo e compatto, si è preparato per noi e ha formato un muro, erano tutti dietro la palla. Ci eravamo allenati per questa situazione. C’era poca profondità e palloni verticali. Quello di cui posso lamentarmi è che ci è mancato più coraggio, i ragazzi avevano un po’ paura del loro contropiede, non sbagliamo, è la prima partita, l’apertura del Mondiale, la situazione è in qualche modo diverso ora rispetto a quattro anni fa, ma non abbiamo nulla da rimpiangere”.

